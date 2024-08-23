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Еремин Владимир Данилович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.07.1901

Дата смерти

После 1932

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1901

Отец: Еремин Данила Степанович

Мать: Еремина (Рыжева) Евдокия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
28.07.1901
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Между 16.02.1920 и 01.12.1948

Жена: Еремина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремина Мария Ивановна

Смерть
После 1932

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