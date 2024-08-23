Еремин Владимир Данилович
Место рождения
Дата рождения27.07.1901
Дата смертиПосле 1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1901
Крещение
28.07.1901
Бракосочетание
Между 16.02.1920 и 01.12.1948
Жена: Еремина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еремина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еремина Мария Ивановна
Смерть
После 1932