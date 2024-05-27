Трофимова (Кузнецова) Александра Фоминична
Место рождения
Дата рождения02.04.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Алевтина Фёдоровна
Отец ребёнка: Трофимов Фёдор Романович
Работа или профессия
1923
Повар Состояла на бирже
Работа или профессия
1933
Материальщица Фабрика Скороход
Бракосочетание
18.03.1935
Рождение ребёнка
13.07.1937
Сын: Трофимов Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Трофимов Фёдор Романович
Смерть
Неизвестно