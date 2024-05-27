Трофимова (Кузнецова) Александра Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Кузнецова) Александра Фоминична

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

02.04.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1909

Отец: Кузнецов Фома Николаевич

Мать: Кузнецова Анастасия Кузьминична

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Алевтина Фёдоровна

Отец ребёнка: Трофимов Фёдор Романович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
1923
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Повар Состояла на бирже
Работа или профессия
1933
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Материальщица Фабрика Скороход
Бракосочетание
18.03.1935

Муж: Трофимов Фёдор Романович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.07.1937

Сын: Трофимов Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Трофимов Фёдор Романович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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