Андриянова Анна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриянова Анна Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1869

Сын: Андрияновъ Тимофей

Отец ребёнка: Андреяновъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Татіана

Отец ребёнка: Андреяновъ Михаилъ

Рождение ребёнка
01.03.1883

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Андреяновъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреяновъ Михаилъ

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