Андриянова Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1869
Сын: Андрияновъ Тимофей
Отец ребёнка: Андреяновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Татіана
Отец ребёнка: Андреяновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
01.03.1883
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Андреяновъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреяновъ Михаилъ