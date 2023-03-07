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Седов Ефрем Егорович

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

01.03.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1864

Отец: Седов Егор Елизарович

Мать: Седова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
30.?.1881

Жена: Седова Ирина Верещагина

Рождение ребёнка
04.09.1882

Дочь: Федора Ефремовна

Мать ребёнка: Седова Ирина Верещагина

Рождение ребёнка
22.04.1885

Сын: Седов Федот Ефремович

Мать ребёнка: Седова Ирина Верещагина

Рождение ребёнка
16.03.1896

Сын: Седов Василий Ефремович

Мать ребёнка: Седова Ирина Верещагина

Рождение ребёнка
25.07.1897

Дочь: Евдокия Ефремовна

Мать ребёнка: Седова Ирина Верещагина

Смерть
Неизвестно
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