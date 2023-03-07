Седов Ефрем Егорович
Место рождения
Дата рождения01.03.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1864
Отец: Седов Егор Елизарович
Бракосочетание
30.?.1881
Жена: Седова Ирина Верещагина
Рождение ребёнка
04.09.1882
Дочь: Федора Ефремовна
Мать ребёнка: Седова Ирина Верещагина
Рождение ребёнка
22.04.1885
Мать ребёнка: Седова Ирина Верещагина
Рождение ребёнка
16.03.1896
Мать ребёнка: Седова Ирина Верещагина
Рождение ребёнка
25.07.1897
Дочь: Евдокия Ефремовна
Мать ребёнка: Седова Ирина Верещагина
Смерть
Неизвестно