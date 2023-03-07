Марья Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Елизар Иванов
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Матвей Иванов
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Степанов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762