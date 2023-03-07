Марья Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Романова

Марья Романова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Около 1741 г.р.
Около 1741 г.р.
Около 1742 г.р.
Около 1749 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Елизар Иванов

Отец ребёнка: Иван Степанов

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Матвей Иванов

Отец ребёнка: Иван Степанов

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Иван Степанов

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close