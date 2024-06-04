Хорьков Николай Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Хорьков Василий Акимов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: (Хорькова) Прасковья Николаева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: (Хорькова) Марфа Николаева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1850