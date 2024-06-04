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Хорьков Николай Васильев

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Хорьков Василий Акимов

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: (Хорькова) Прасковья Николаева

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: (Хорькова) Марфа Николаева

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Хорьков Иван Николаев

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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