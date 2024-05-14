Фефилов Трофим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Фефилов Яков Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Фефилов Кузьма Трифонович
Мать ребёнка: Фефилова Матрёна Ильинична
Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно