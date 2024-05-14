Фефилов Трофим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефилов Трофим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1809 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Фефилов Яков Егорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефилова Матрёна Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Фефилов Кузьма Трифонович

Мать ребёнка: Фефилова Матрёна Ильинична

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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