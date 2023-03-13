Шерстневъ Иванъ Ивановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстневъ Иванъ Ивановъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Шерстневъ Савелий

Мать ребёнка: Шертснева Анна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Антипина Катерина

Мать ребёнка: Шертснева Анна

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Шертснева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шертснева Анна

Смерть
1791
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