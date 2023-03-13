Шерстневъ Иванъ Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1791
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Шерстневъ Савелий
Мать ребёнка: Шертснева Анна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Антипина Катерина
Мать ребёнка: Шертснева Анна
Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Шертснева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шертснева Анна
Смерть
1791