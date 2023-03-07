Мильчакова Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМильчакова Матрона Васильевна

Мильчакова Матрона Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1854

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Мильчаков Ксенафонт Феодора

Отец ребёнка: Мильчаков Феодор Семенов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Пелагия Федорова

Отец ребёнка: Мильчаков Феодор Семенов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Мильчаков Феодор Семенов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марфа Федорова

Отец ребёнка: Мильчаков Феодор Семенов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мильчаков Василий Феодора

Отец ребёнка: Мильчаков Феодор Семенов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Вахрушева Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Мильчаков Феодор Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мильчаков Феодор Семенов

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1854
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close