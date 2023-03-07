Мильчакова Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Мильчаков Ксенафонт Феодора
Отец ребёнка: Мильчаков Феодор Семенов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Пелагия Федорова
Отец ребёнка: Мильчаков Феодор Семенов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Мильчаков Феодор Семенов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марфа Федорова
Отец ребёнка: Мильчаков Феодор Семенов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мильчаков Василий Феодора
Отец ребёнка: Мильчаков Феодор Семенов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Вахрушева Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Мильчаков Феодор Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1854