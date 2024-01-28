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(Головина) Наталия

Место рождения

д. Горка Ромашевской волости Тотемского уезда Вологодской губернии

Дата рождения

26.08.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1869

Отец: не указан

Мать: Головина Домника Александровна

д. Горка Ромашевской волости Тотемского уезда Вологодской губернии
Крещение
07.09.1869
Восприемники: Мария Ивановна Головина | КАУ ВО «ГАВО» | Ф.496.Оп.16.Д.199.Л.244об.-245 | <p>Воспреемницей при крещении была крестьянская жена деревни Горки Мария ивановна Головина</p>
Смерть
Неизвестно
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