Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Маланья

Отец ребёнка: Василий Харламовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Василий Харламовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Никита Васильевъ

Отец ребёнка: Василий Харламовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Василий Харламовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Харламовъ

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