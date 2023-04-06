Анна
Место рождения
Дата рождения1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Маланья
Отец ребёнка: Василий Харламовъ
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Василий Харламовъ
Рождение ребёнка
1813
Сын: Никита Васильевъ
Отец ребёнка: Василий Харламовъ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Василий Харламовъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Харламовъ