Дмитриева (Кривцова) Тамара Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Кривцова) Тамара Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривцов Максим Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Талуенко (Дмитриева) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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