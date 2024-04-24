Дмитриева (Кривцова) Тамара Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривцов Максим Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Талуенко (Дмитриева) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно