Ивачев Гурий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивачев Гурий

Место рождения

д. Ивачева ВновьЮрмытского прихода

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ивачева ВновьЮрмытского прихода
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Шаламова Марфа (Марья) Гуриева

Мать ребёнка: не указана

д. Ивачева ВновьЮрмытского прихода
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Васса Гуриева

Мать ребёнка: не указана

д. Ивачева ВновьЮрмытского прихода
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Ивачев Никифор Гурьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Семейкина Марфа Гурьева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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