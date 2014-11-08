Жучков Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1912
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская губерния , Михайловский уезд, село Мошки
Бракосочетание
21.11.1933
Рождение ребёнка
06.07.1935
Дочь: Карманова Коноплева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Булатова Жучкова Старшинова Анна Афанасьевна
Рязанская область, Рыбновский район, деревня Перепечино ( Мошки ). ( в свидетельстве рождении стоит дата 10, а мама ее родила 06.)
Смерть
1935
Рязанская область ( Московская область тогда была), Михайловский район, деревня Перепечино. Отпет. ... Показать все