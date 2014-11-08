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Жучков Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1912

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская губерния , Михайловский уезд, село Мошки
Бракосочетание
21.11.1933

Жена: Булатова Жучкова Старшинова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
06.07.1935

Дочь: Карманова Коноплева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Булатова Жучкова Старшинова Анна Афанасьевна

Рязанская область, Рыбновский район, деревня Перепечино ( Мошки ). ( в свидетельстве рождении стоит дата 10, а мама ее родила 06.)
Смерть
1935
Рязанская область ( Московская область тогда была), Михайловский район, деревня Перепечино. Отпет. ... Показать все
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