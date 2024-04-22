Парыгина Васса Июдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парыгина Васса Июдовна

Место рождения

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1762

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Отец

1734 г.р.

Мать

1728 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Парыгин Июда Парфенович

Мать: Парыгина Степанида Павловна

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Смерть
1780
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