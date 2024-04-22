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Парыгина Васса Июдовна
Парыгина Васса Июдовна
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Древо
Место рождения
Парыгинская Едома
, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Дата рождения
1762
Дата смерти
1780
Пол
Женский
Отец
Парыгин Июда Парфенович
1734 г.р.
Мать
Парыгина Степанида Павловна
1728 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭК
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Парыгин Июда Парфенович
Мать:
Парыгина Степанида Павловна
Парыгинская Едома
, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Смерть
1780
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