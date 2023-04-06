Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Маркелъ
Маркелъ
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Никольское-на-Черемшане
, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
1774
Пол
Мужской
Отец
Кондратий
1751 г.р.
Мать
Шерстнева Февронья Алексеева
1748 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец:
Кондратий
Мать:
Шерстнева Февронья Алексеева
Никольское-на-Черемшане
, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия