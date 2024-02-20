Супенко Максим Иванович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения22.02.1914
Дата смерти04.10.1918
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1914
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
04.10.1918
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Причина смерти: Болезнь-испанская лихорадка