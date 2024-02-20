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Супенко Максим Иванович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

22.02.1914

Дата смерти

04.10.1918

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1914

Отец: Супенко Иван Харлампиевич

Мать: Супенко Мария Гавриловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
04.10.1918
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Причина смерти: Болезнь-испанская лихорадка
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