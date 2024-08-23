Атаманицына (Перепелицына) Лукерья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1912
Рождение ребёнка
28.01.1915
Сын: Атаманицын Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Атаманицын Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.04.1917
Сын: Атаманицын Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Атаманицын Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
19.02.1919
Сын: Атаманицын Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Атаманицын Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно