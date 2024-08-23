Атаманицына (Перепелицына) Лукерья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАтаманицына (Перепелицына) Лукерья Ивановна

Атаманицына (Перепелицына) Лукерья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Можаровка, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
07.02.1912

Муж: Атаманицын Дмитрий Григорьевич

Можаровка, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.01.1915

Сын: Атаманицын Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Атаманицын Дмитрий Григорьевич

Можаровка, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.04.1917

Сын: Атаманицын Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Атаманицын Дмитрий Григорьевич

Можаровка, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.02.1919

Сын: Атаманицын Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Атаманицын Дмитрий Григорьевич

Можаровка, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.