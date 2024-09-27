Кирилл Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Влас Трофимович
Мать: Евдокия Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Екатерина Кирилловна
Мать ребёнка: Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.10.1748
Сын: Сергей Кириллович
Мать ребёнка: Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Фаддей Кириллович
Мать ребёнка: Марина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно