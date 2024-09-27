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Кирилл Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Влас Трофимович

Мать: Евдокия Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Екатерина Кирилловна

Мать ребёнка: Марина Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.10.1748

Сын: Сергей Кириллович

Мать ребёнка: Марина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Марина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Фаддей Кириллович

Мать ребёнка: Марина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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