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Безменовъ Никифоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безменовъ Федоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1880

Сын: Безменовъ Иванъ

Мать ребёнка: Безменова Александра Сергеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1883

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Безменова Александра Сергеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1888

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Безменова Александра Сергеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1890

Дочь: Безменова Марфа

Мать ребёнка: Безменова Александра Сергеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1891

Сын: Безменовъ Афонасий

Мать ребёнка: Безменова Александра Сергеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безменова Александра Сергеева

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