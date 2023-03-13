Безменовъ Никифоръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Безменовъ Федоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1880
Сын: Безменовъ Иванъ
Мать ребёнка: Безменова Александра Сергеева
Рождение ребёнка
23.12.1883
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Безменова Александра Сергеева
Рождение ребёнка
23.03.1888
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Безменова Александра Сергеева
Рождение ребёнка
25.06.1890
Дочь: Безменова Марфа
Мать ребёнка: Безменова Александра Сергеева
Рождение ребёнка
01.11.1891
Сын: Безменовъ Афонасий
Мать ребёнка: Безменова Александра Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно