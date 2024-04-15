Артеменко Феодосия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артеменко Феодосия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
27.09.1915 ст.
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Иван Петрович Симоненко
Рождение ребёнка
16.11.1918

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Артеменко Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1920 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артеменко Иван Иванович

Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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