Артеменко Феодосия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
27.09.1915 ст.
Иван Петрович Симоненко
Рождение ребёнка
16.11.1918
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Артеменко Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1920 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Артеменко Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно