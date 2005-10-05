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Горбунова Алина Валерьевна
Горбунова Алина Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.10.2005
Пол
Женский
Отец
Горбунов Валерий Александрович
1971 г.р.
Мать
Горбунова (Медведь) Галина Ивановна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.2005
Отец:
Горбунов Валерий Александрович
Мать:
Горбунова Галина Ивановна
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