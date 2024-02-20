Шаповалов Демид Демидович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения16.08.1876
Дата смерти15.02.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1876
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1898
Сын: Шаповалов Кузьма Демидович
Мать ребёнка: Пелешко Христина Спиридоновна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шаповалов Никифор Демидович
Мать ребёнка: Пелешко Христина Спиридоновна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шаповалов Владимир Демидович
Мать ребёнка: Пелешко Христина Спиридоновна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.1922
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое