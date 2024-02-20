Шаповалов Демид Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаповалов Демид Демидович

Шаповалов Демид Демидович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

16.08.1876

Дата смерти

15.02.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1876

Отец: Шаповалов Демид Моисеевич

Мать: Шаповалова Марфа Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1898

Сын: Шаповалов Кузьма Демидович

Мать ребёнка: Пелешко Христина Спиридоновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1900

Сын: Шаповалов Никифор Демидович

Мать ребёнка: Пелешко Христина Спиридоновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1902

Сын: Шаповалов Владимир Демидович

Мать ребёнка: Пелешко Христина Спиридоновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелешко Христина Спиридоновна

Смерть
15.02.1922
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close