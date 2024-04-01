Гуляев Михаил Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Гуляев Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Фотиева (Гуляева) Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Гуляева (Лукина) Матрона Михайлова
Смерть
Неизвестно