Гуляев Михаил Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляев Михаил Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Гуляев Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева (Лукина) Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Фотиева (Гуляева) Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Гуляева (Лукина) Матрона Михайлова

Смерть
Неизвестно

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