Кирильченко Ефим Дмитриевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1867
Отец: Кирильченко Дмитрий Григорьевич
Мать: ?
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кирильченко Яков Ефимович
Мать ребёнка: Кирильченко Ольга Ильинична
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кирильченко Анисим Ефимович
Мать ребёнка: Кирильченко Ольга Ильинична
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
10.09.1920
Дочь: Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Кирильченко Ольга Ильинична
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно