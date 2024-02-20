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Кирильченко Ефим Дмитриевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Кирильченко Дмитрий Григорьевич

Мать: ?

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кирильченко Яков Ефимович

Мать ребёнка: Кирильченко Ольга Ильинична

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1890

Сын: Кирильченко Анисим Ефимович

Мать ребёнка: Кирильченко Ольга Ильинична

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
10.09.1920

Дочь: Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Кирильченко Ольга Ильинична

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирильченко Ольга Ильинична

Смерть
Неизвестно
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