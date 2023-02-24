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Вагурин Федор Ефимович

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

04.06.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1886

Отец: Вагурин Ефим Назарович

Мать: Вагурина Наталья Вилкова

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
28.?.1905

Жена: Вагурина Надежда Леонтьева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1906

Дочь: Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Вагурина Надежда Леонтьева

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1907

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Вагурина Надежда Леонтьева

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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