Вагурин Федор Ефимович
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения04.06.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
04.06.1886
Отец: Вагурин Ефим Назарович
Мать: Вагурина Наталья Вилкова
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
28.?.1905
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1906
Дочь: Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Вагурина Надежда Леонтьева
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1907
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Вагурина Надежда Леонтьева
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно