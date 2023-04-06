(Годовова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Годовова) Марья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1779

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Годововъ Ефимъ

Мать: Годовова Агрофена Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Алена Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктистъ Ивановъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Данила Феоктистовъ

Отец ребёнка: Феоктистъ Ивановъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Иванъ Феоктистовъ

Отец ребёнка: Феоктистъ Ивановъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Максимъ Феоктистовъ

Отец ребёнка: Феоктистъ Ивановъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Матрена Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктистъ Ивановъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Егоръ Феоктистовъ

Отец ребёнка: Феоктистъ Ивановъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Василиса Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктистъ Ивановъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феоктистъ Ивановъ

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