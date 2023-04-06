(Годовова) Марья
Место рождения
Дата рождения1779
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Годововъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Алена Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктистъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1801
Сын: Данила Феоктистовъ
Отец ребёнка: Феоктистъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иванъ Феоктистовъ
Отец ребёнка: Феоктистъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1806
Сын: Максимъ Феоктистовъ
Отец ребёнка: Феоктистъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Матрена Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктистъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1811
Сын: Егоръ Феоктистовъ
Отец ребёнка: Феоктистъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Василиса Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктистъ Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феоктистъ Ивановъ