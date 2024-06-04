(Плохотникова) Екатерина Фомина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Плохотников Фома Михайлов
Мать: Плохотникова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Плохотникова) Марина Незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Плохотникова) Домна Никитина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1834
Сын: Плохотников Григорий Петров
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Плохотников Дмитрий Николаев
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1850