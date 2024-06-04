(Плохотникова) Екатерина Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плохотникова) Екатерина Фомина

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Плохотников Фома Михайлов

Мать: Плохотникова Анна

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Плохотникова) Марина Незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Плохотникова) Домна Никитина

Отец ребёнка: не указан

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Плохотников Григорий Петров

Отец ребёнка: не указан

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Плохотников Дмитрий Николаев

Отец ребёнка: не указан

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1850

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