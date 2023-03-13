Латышева (Антипова) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1909
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Латышевъ Георгий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1914
Сын: Латышевъ Иванъ
Отец ребёнка: Латышевъ Георгий
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латышевъ Георгий