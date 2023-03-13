Латышева (Антипова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Антипова) Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1909

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Латышевъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1914

Сын: Латышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Латышевъ Георгий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышевъ Георгий

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