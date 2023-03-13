Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

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Место рождения

Дурасовка

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: Федосья

Дурасовка
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