(Шеремева) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шеремева) Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Пол

Женский

Отец

1738 г.р.

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Шеремевъ Тимофей

Мать: Чумакъ Шеремева Дарья Григорьева

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