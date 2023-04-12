Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Около 1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Сергей

Мать: Ирина

Смерть
Неизвестно
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