Евсович Данута Чеславовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Евсович Данута Чеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1991

Сын: Евсович Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Евсович Владимир Павлович

Снов, Несвижский район, Минская область
Рождение ребёнка
21.06.1996

Дочь: Рапекта (Евсович) Анна Павловна

Отец ребёнка: Евсович Владимир Павлович

Мосты, Мостовский район, Гродненская область

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