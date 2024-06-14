Евсович Данута Чеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1991
Сын: Евсович Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Евсович Владимир Павлович
Снов, Несвижский район, Минская область
Рождение ребёнка
21.06.1996
Дочь: Рапекта (Евсович) Анна Павловна
Отец ребёнка: Евсович Владимир Павлович
Мосты, Мостовский район, Гродненская область