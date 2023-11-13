Пряникова Акулина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПряникова Акулина Григорьевна

Пряникова Акулина Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1881

Дата смерти

07.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1881

Отец: Щёлоков Григорий Кузьмич

Мать: Щёлокова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
04.01.1902

Сын: Пряников Степан Андреевич

Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.11.1903

Сын: Пряников Осип Андреевич

Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
22.03.1906

Дочь: Пряникова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
30.11.1908

Дочь: Питюлина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
08.11.1910

Сын: Пряников Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
30.11.1912

Дочь: Пряникова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
14.01.1914

Дочь: Пряникова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
11.07.1917

Дочь: Кулешова Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
29.12.1921

Дочь: Аширова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
23.05.1924

Сын: Пряников Николай Андреевич

Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пряников Андрей Яковлевич

Смерть
07.12.1966
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close