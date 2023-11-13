Пряникова Акулина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1881
Дата смерти07.12.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1881
Рождение ребёнка
04.01.1902
Сын: Пряников Степан Андреевич
Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич
Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.11.1903
Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
22.03.1906
Дочь: Пряникова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
30.11.1908
Дочь: Питюлина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
08.11.1910
Сын: Пряников Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
30.11.1912
Дочь: Пряникова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
14.01.1914
Дочь: Пряникова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
11.07.1917
Дочь: Кулешова Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
29.12.1921
Дочь: Аширова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
23.05.1924
Сын: Пряников Николай Андреевич
Отец ребёнка: Пряников Андрей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1966