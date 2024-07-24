Феодора Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодора Терентьева

Феодора Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1873

Муж: Гордей Сисоев

Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1874

Сын: Алексей Гордеев

Отец ребёнка: Гордей Сисоев

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1877

Сын: Сисоев Василий Гордеев

Отец ребёнка: Гордей Сисоев

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.