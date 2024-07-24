Феодора Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1873
Муж: Гордей Сисоев
Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1874
Сын: Алексей Гордеев
Отец ребёнка: Гордей Сисоев
Рождение ребёнка
25.02.1877
Отец ребёнка: Гордей Сисоев
Смерть
Неизвестно