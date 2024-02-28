Григорьев Иван Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Григорьев Гавриил
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1892
Жена: Григорьева Мавра Минаева
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.10.1893
Мать ребёнка: Григорьева Мавра Минаева
Рождение ребёнка
04.12.1894
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Григорьева Мавра Минаева
Рождение ребёнка
27.02.1901
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Григорьева Мавра Минаева
Рождение ребёнка
24.09.1903
Дочь: Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Григорьева Мавра Минаева
Рождение ребёнка
17.12.1904
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Григорьева Мавра Минаева
Рождение ребёнка
01.02.1913
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Григорьева Мавра Минаева
Смерть
Неизвестно