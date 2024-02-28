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Григорьев Иван Гаврилов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Григорьев Гавриил

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
29.05.1892

Жена: Григорьева Мавра Минаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.10.1893

Сын: Григорьев Роман Иванов

Мать ребёнка: Григорьева Мавра Минаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.12.1894

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Григорьева Мавра Минаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.02.1901

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Григорьева Мавра Минаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.09.1903

Дочь: Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Григорьева Мавра Минаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.12.1904

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Григорьева Мавра Минаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.02.1913

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Григорьева Мавра Минаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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