Головановъ Евдокимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головановъ Евдокимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Головановъ Осипъ

Мать: Марфа АбросимовА

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