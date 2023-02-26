Бурехина Агриппина Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.07.1870
Дочь: Васса Абрамова
Отец ребёнка: Бурехин Абрам Дмитриев
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Дарья Абрамова
Отец ребёнка: Бурехин Абрам Дмитриев
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно