Бурехина Агриппина Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурехина Агриппина Саввина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1851

Отец: Савва

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.07.1870

Дочь: Васса Абрамова

Отец ребёнка: Бурехин Абрам Дмитриев

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Дарья Абрамова

Отец ребёнка: Бурехин Абрам Дмитриев

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурехин Абрам Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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