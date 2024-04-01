Бородихин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Бородихин Алексей Разночинец Г. Тары Дмитриев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Бородихина Ирина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Бородихин Дмитрий Яковлев
Мать ребёнка: Бородихина Ирина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: (Бородихина) Анисья Яковлева
Мать ребёнка: Бородихина Ирина Васильева
Смерть
Неизвестно