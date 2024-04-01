Бородихин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородихин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Бородихин Алексей Разночинец Г. Тары Дмитриев

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородихина Ирина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Бородихин Иван Яковлев

Мать ребёнка: Бородихина Ирина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Бородихин Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Бородихина Ирина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: (Бородихина) Анисья Яковлева

Мать ребёнка: Бородихина Ирина Васильева

Смерть
Неизвестно

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