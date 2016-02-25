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Топчий Юрий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1933

Дата смерти

25.02.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

До 1914 г.р.

Жена

Около 1933 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1933

Отец: не указан

Мать: Дубенко Юлия Семеновна

Рождение ребёнка
11.08.1960

Сын: Топчий Василий Юрьевич

Мать ребёнка: Топчий Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топчий Людмила

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Смерть
25.02.2016
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