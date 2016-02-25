Топчий Юрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1933
Дата смерти25.02.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1933
Отец: не указан
Мать: Дубенко Юлия Семеновна
Рождение ребёнка
11.08.1960
Мать ребёнка: Топчий Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Топчий Людмила
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Смерть
25.02.2016