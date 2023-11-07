Медведева Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Парасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Медведев Трифон Иванов

Отец ребёнка: Медведев Иван Федоров

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
1-2-1218 (ГААК, г. Барнаул). Ревизия 1811 года.
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Медведева Домна Иванова

Отец ребёнка: Медведев Иван Федоров

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1803

Сын: Медведев Филип Иванов

Отец ребёнка: Медведев Иван Федоров

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
1-2-1218 (ГААК, г. Барнаул). Ревизия 1811 года.
Рождение ребёнка
1808

Сын: Медведев Аврам Иванов

Отец ребёнка: Медведев Иван Федоров

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Иван Федоров

Смерть
Неизвестно
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