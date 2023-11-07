Медведева Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Медведев Иван Федоров
1-2-1218 (ГААК, г. Барнаул). Ревизия 1811 года.
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Медведева Домна Иванова
Отец ребёнка: Медведев Иван Федоров
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Медведев Иван Федоров
1-2-1218 (ГААК, г. Барнаул). Ревизия 1811 года.
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Медведев Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно