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Везигина Настасья Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Везигин Василий Григорьев

Отец ребёнка: Везигин Григорий Федотов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Везигин Иван Григорьев

Отец ребёнка: Везигин Григорий Федотов

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Везигин Григорий Федотов

Рождение ребёнка
24.01.1811

Сын: Везигин Ефим Григорьев

Отец ребёнка: Везигин Григорий Федотов

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Александра Григорьева

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Александра Григорьева

Отец ребёнка: Везигин Григорий Федотов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Везигин Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Везигин Григорий Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Везигин Григорий Федотов

Смерть
Неизвестно
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