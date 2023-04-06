Везигина Настасья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Везигин Василий Григорьев
Отец ребёнка: Везигин Григорий Федотов
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Везигин Григорий Федотов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Везигин Григорий Федотов
Рождение ребёнка
24.01.1811
Отец ребёнка: Везигин Григорий Федотов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Александра Григорьева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Александра Григорьева
Отец ребёнка: Везигин Григорий Федотов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Везигин Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Везигин Григорий Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно