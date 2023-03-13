Маврина Авдотья Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маврина Авдотья Ефремова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Мокшанцева Анна

Отец ребёнка: Мавринъ Тимофей

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Мавринъ Антонъ

Отец ребёнка: Мавринъ Тимофей

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Мавринъ Дмитрий

Отец ребёнка: Мавринъ Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мавринъ Тимофей

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