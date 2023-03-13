Маврина Авдотья Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Мокшанцева Анна
Отец ребёнка: Мавринъ Тимофей
Рождение ребёнка
1780
Сын: Мавринъ Антонъ
Отец ребёнка: Мавринъ Тимофей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Мавринъ Дмитрий
Отец ребёнка: Мавринъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мавринъ Тимофей