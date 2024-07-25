Ходырева Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1880
Сын: Ходырев Семен Ильич
Отец ребёнка: Ходырев Илья Николаевич
Зобово, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно