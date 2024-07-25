Ходырева Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Илья Николаевич

Рождение ребёнка
01.02.1880

Сын: Ходырев Семен Ильич

Отец ребёнка: Ходырев Илья Николаевич

Зобово, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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