Трусова (Салиндина???) Матрена Филипповна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Салиндина??? Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Настасья (Наталья?) Семеновна
Отец ребёнка: Трусов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Трусов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Трусов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Куркина Акулина Семеновна
Отец ребёнка: Трусов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Трусов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Трусов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Смердова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Трусов Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно