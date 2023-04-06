Трусова (Салиндина???) Матрена Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова (Салиндина???) Матрена Филипповна

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Место рождения

Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Салиндина??? Филипп

Мать: не указана

Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Настасья (Наталья?) Семеновна

Отец ребёнка: Трусов Семен Иванович

Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Трусов Семен Иванович

Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Трусов Сергей Семенович

Отец ребёнка: Трусов Семен Иванович

Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Куркина Акулина Семеновна

Отец ребёнка: Трусов Семен Иванович

Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Трусов Павел Семенович

Отец ребёнка: Трусов Семен Иванович

Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Трусов Семен Иванович

Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Смердова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Трусов Семен Иванович

Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусов Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
Суволочное, Мантуровский муниципальный район, Курская область
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