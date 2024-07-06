Казила (Герасименко) Марфа Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в записи о браке. Место рождения неизвестно.
Место жительства
До 11.02.1911 ст.
Бугриновка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
На момент брака, согласно записи в метрической книге, в 1911 году проживала в переселенческом участке Бугриновском.
Бракосочетание
11.02.1911 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Поручители по жениху: деревни Журавки крестьяне Евстафий Матвеев Москаленко и Наум Макарьев Соловей. По невесте: деревни Олтарь крестьянин Василий Петров Соколик и участка Бугринского крестьянин Георг... Показать все
Место жительства
После 11.02.1911 ст.
После замужества, скорее всего, проживала с мужем в с. Журавка.
Рождение ребёнка
20.07.1914 ст.
Дочь: (Казила) Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Казила Лаврентий Андреевич
Смерть
Неизвестно