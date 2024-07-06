Казила (Герасименко) Марфа Самуиловна Около 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казила (Герасименко) Марфа Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста в записи о браке. Место рождения неизвестно.
Место жительства
До 11.02.1911 ст.
Бугриновка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
На момент брака, согласно записи в метрической книге, в 1911 году проживала в переселенческом участке Бугриновском.
Бракосочетание
11.02.1911 ст.

Муж: Казила Лаврентий Андреевич

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Поручители по жениху: деревни Журавки крестьяне Евстафий Матвеев Москаленко и Наум Макарьев Соловей. По невесте: деревни Олтарь крестьянин Василий Петров Соколик и участка Бугринского крестьянин Георг... Показать все
Место жительства
После 11.02.1911 ст.
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
После замужества, скорее всего, проживала с мужем в с. Журавка.
Рождение ребёнка
20.07.1914 ст.

Дочь: (Казила) Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Казила Лаврентий Андреевич

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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