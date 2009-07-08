Альманова (Альманова) Лия Руслановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альманова (Альманова) Лия Руслановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.2009

Отец: Альманов Руслан Рустамович

Мать: Альманова Алина Азатовна

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