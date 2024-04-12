Ларюхина (Корнилова) Пераскева Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларюхина (Корнилова) Пераскева Сергеевна

Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.09.1906 ст.

Муж: Павлов-Ларюхин Иоанн (Иван) Даниилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1907 ст.

Сын: Ларюхин Емельян Иванович

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин Иоанн (Иван) Даниилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1910 ст.

Сын: Ларюхина Петр Иванович

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин Иоанн (Иван) Даниилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.05.1911

Дочь: Ларюхина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин Иоанн (Иван) Даниилович

Рождение ребёнка
24.04.1912 ст.

Сын: Ларюхин Иаков (Яков) Иванович

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин Иоанн (Иван) Даниилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1913 ст.

Дочь: Ларюхина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин Иоанн (Иван) Даниилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1915 ст.

Дочь: Ларюхина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин Иоанн (Иван) Даниилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.03.1917 ст.

Дочь: Ларюхина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин Иоанн (Иван) Даниилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларюхина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин Иоанн (Иван) Даниилович

Смерть
Неизвестно
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