Ларюхина (Корнилова) Пераскева Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Бракосочетание
24.09.1906 ст.
Рождение ребёнка
02.08.1907 ст.
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин Иоанн (Иван) Даниилович
Рождение ребёнка
13.06.1910 ст.
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин Иоанн (Иван) Даниилович
Рождение ребёнка
20.05.1911
Дочь: Ларюхина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин Иоанн (Иван) Даниилович
Рождение ребёнка
24.04.1912 ст.
Сын: Ларюхин Иаков (Яков) Иванович
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин Иоанн (Иван) Даниилович
Рождение ребёнка
01.05.1913 ст.
Дочь: Ларюхина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин Иоанн (Иван) Даниилович
Рождение ребёнка
02.10.1915 ст.
Дочь: Ларюхина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин Иоанн (Иван) Даниилович
Рождение ребёнка
31.03.1917 ст.
Дочь: Ларюхина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин Иоанн (Иван) Даниилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларюхина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Павлов-Ларюхин Иоанн (Иван) Даниилович
Смерть
Неизвестно