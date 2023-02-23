Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Конькова Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Потапович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Федора Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Потапович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Федор Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Потапович
Смерть
Неизвестно