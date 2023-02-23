Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Конькова Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Потапович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Федора Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Потапович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Федор Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Потапович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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