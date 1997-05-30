Мамарин Рудольф Яковлевич
Место рожденияроссия
Дата рождения30.05.1937
Дата смерти30.05.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1937
Отец: Мамарин Яков Иванович
Мать: Мамарина Анна Михайловна
россия
Рождение ребёнка
18.07.1962
Сын: Мамарин Андрей Рудольфович
Мать ребёнка: Мамарина Михайловна
Рождение ребёнка
07.01.1964
Сын: Мамарин Александр Рудольфович
Мать ребёнка: Мамарина Михайловна
Рождение ребёнка
16.03.1969
Дочь: Озол Ольга Рудольфовна
Мать ребёнка: Мамарина Михайловна
Смерть
30.05.1997