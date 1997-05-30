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Мамарин Рудольф Яковлевич

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Место рождения

россия

Дата рождения

30.05.1937

Дата смерти

30.05.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1937

Отец: Мамарин Яков Иванович

Мать: Мамарина Анна Михайловна

россия
Рождение ребёнка
18.07.1962

Сын: Мамарин Андрей Рудольфович

Мать ребёнка: Мамарина Михайловна

Рождение ребёнка
07.01.1964

Сын: Мамарин Александр Рудольфович

Мать ребёнка: Мамарина Михайловна

Рождение ребёнка
16.03.1969

Дочь: Озол Ольга Рудольфовна

Мать ребёнка: Мамарина Михайловна

Смерть
30.05.1997
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